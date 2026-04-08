8 апреля 2026

ЖФК «Динамо-Ак Барс» сыграет второй матч финала плей-офф в Казани
Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Сегодня ЖВК «Динамо-Ак Барс» проведет вторую встречу в рамках финала плей-офф Суперлиги против «Заречье-Одинцово» в Казани. Начало – в 19:00 мск.

В первой встрече казанские девушки уложились в четыре сета и уверенно обыграли своих оппоненток (3:1). На данный момент счет в финальной серии 1-0 в пользу татарстанской команды.

Во второй паре между «Уралочкой-НТМК» и «Динамо» счет в серии 0-2 в пользу последних.

Напомним, в заключительном раунде розыгрыша плей-офф команды играют до трех побед.

Матч между «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово» пройдет в Казани в Центре волейбола 8 апреля.

#Вк "динамо-ак барс" #плей-офф #суперлига
