Жертвы кредита и серые схемы автодилеров: в УФАС раскрыли недобросовестный «креатив»

Наибольшее количество жалоб татарстанцев поступило в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Простой с подачей горячей воды в Нижнекамске

Несмотря на действующий запрет на проведение проверок, Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану в этом году зафиксировало рост количества нарушений. Множество подобных фактов выявлено на рынке коммунальных услуг, о них рассказал замруководителя Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь.

«Часто встречаются нарушения порядка ценообразования в сферах водоснабжения и водоотведения. В этом году в Азнакаевском и Камско-Устьинском районах выявлены факты нарушений порядка ценообразования на услуги по приему и переработке сточных вод», – сказал он.

Управление в настоящее время рассматривает дело в отношении ресурсоснабжающей организации, которая неоднократно превышала допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды в Нижнекамске. При этом организация не снизила размер платы на 0,15% за каждый час отсутствия горячей воды.

«Указанные действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства и могут свидетельствовать о намерении извлечь необоснованную выгоду за счет потребителей», – считает Розенталь.

Андрей Розенталь: «Часто встречаются нарушения порядка ценообразования в сферах водоснабжения и водоотведения» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Наибольшее количество жалоб татарстанцев по вопросам злоупотребления доминирующим положением поступило на региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Новая система действует с 2019 года, но до сих пор есть населенные пункты, откуда не вывозится мусор. В некоторых деревнях и поселках нет контейнерных площадок, не организован мешочный сбор, информации о них нет в территориальной схеме.

«Однако региональный оператор начислил в 2023 году плату за предыдущие три года. Такая практика выставления платы гражданам носит повсеместный характер. Указанные факты выявлены в Лаишевском, Зеленодольском и Пестречинском районах. В настоящее время управлением возбуждено три дела о нарушениях антимонопольного законодательства», – пояснил Розенталь.

Цены на мясо кур и яйца с начала года выросли почти на 40%

По данным Татарстанстата, потребительская инфляция в октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в республике составила 6,37%. По данному показателю регион занимает шестое место в ПФО. Существенный рост цен с начала года отмечается на замороженных кур, куриные яйца, свежие капусту и помидоры.

Из продовольственных товаров в ноябре по сравнению с началом года зафиксирован наибольший рост цен на кур охлажденных и мороженых (39,4%), яйца куриные (37,6%), капусту белокочанную свежую (41,9%) и помидоры (56,6%), привел данные Розенталь.

Из продовольственных товаров в ноябре по сравнению с началом года зафиксирован наибольший рост цен на кур охлажденных и мороженых Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас УФАС проводит проверки в отношении крупнейших производителей яиц и куриц, затребована информация об отпускных ценах и экономическое обоснование повышения стоимости готовой продукции.

«В случае выявления признаков нарушения законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования», – подчеркнул представитель УФАС по РТ.

Кроме того, проводится мониторинг цен на нефтепродукты. С декабря 2022 года до середины ноября 2023 года рост средних цен на бензин по республике составил 7,6%, на бензин АИ-95 – 7,7%, дизтопливо – 9,7%.

«В настоящее время цены на моторное топливо в регионе не выше, чем в среднем по округу. В ноябре мы отмечаем тенденцию к снижению розничных цен на нефтепродукты. По поручению ФАС России проводим мониторинг стоимости мелкооптовой реализации топлива, а также остатков на нефтебазах Татарстана», – сообщил Андрей Розенталь.

По его данным, в целом ситуация на топливном рынке Татарстана сейчас относительно стабильная, дефицита топлива нет.

Жительница Татарстана оформила кредит на 1,6 млн рублей в крупном банке и сразу лишилась более половины заемных средств в счет уплаты двух страховок Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

При оформлении кредита банк списал у заемщицы половину средств в счет страховки

Жительница Татарстана оформила кредит на 1,6 млн рублей в крупном банке и сразу лишилась более половины заемных средств в счет уплаты двух страховок. В действиях банка УФАС по РТ усматривает признаки нарушения закона о рекламе. Подробности этой истории журналистам рассказала заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Венера Чернова.

«Женщина воспользовалась формой для получения быстрого кредита на сайте банка. Это был довольно крупный банк, а не микрофинансовая организация. Она заполнила все необходимые графы и нажала кнопку для получения кредита, не предполагая, что таким образом денежные средства сразу будут перечислены на счет. Она не обратила внимания, что по условиям кредита предполагается оплата страховки в размере 700 тыс. рублей», – рассказала спикер.

В итоге женщина получила 1,6 млн рублей кредита, из которого автоматически были списаны две страховки в размере 500 и 200 тыс. рублей. Потерпевшая решила обратиться в службу поддержки банка.

«В форме обратной связи она написала: “Прошу отменить кредит и забрать деньги обратно”. В итоге получилось, что эта женщина стала кредиторкой и должницей», – пояснила спикер.

Венера Чернова: «В настоящее время обращение рассматривается, по итогам будут предприняты необходимые меры» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Действия ФАС привели к тому, что на сегодняшний день страховка жительнице Татарстана возвращена.

«Мы усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства, но данные действия больше попадают под контроль Роспотребнадзора», – заметила Чернова.

Она уточнила «Татар-информу», что банк не разместил полную информацию об условиях оформления кредита на официальном сайте. Возможно, от действий этой кредитной организации пострадали и другие люди, но пока в УФАС поступило лишь одно обращение.

«В настоящее время обращение рассматривается, по итогам будут предприняты необходимые меры», – добавила Чернова.

С 2021 по 2022 год количество обращений, связанных со спам-звонками и СМС-сообщениями от кредитных организаций, татарстанцам уменьшилось, но в 2023-м вновь стало расти Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Крупные компании готовы платить штрафы за СМС-спам

С 2021 по 2022 год количество обращений, связанных со спам-звонками и СМС-сообщениями от кредитных организаций, татарстанцам уменьшилось, но в 2023-м вновь стало расти. Более 47% нарушений рекламного законодательства в этом году приходится на рекламу, распространяемую по сетям электросвязи без согласия абонентов.

«В 2023 году в поле зрения управления попали крупные банки и ретейлеры. Мы фиксируем увеличение объема наложенных и взысканных штрафов», – заметила Чернова.

По ее данным, рекламные уведомления продолжают поступать в огромном количестве людям, несмотря на отсутствие оформленных согласий на принятие таких извещений. И это несмотря на то, что минимальный штраф за один звонок или СМС-сообщение составляет 100 тыс. рублей.

«Рекламодатели готовы всеми способами привлечь внимание потребителей», – считает Венера Чернова.

Участились нарушения антимонополного законодательства при продаже автомобилей. Сотрудники УФАС обнаружили очередную схему обмана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Новая» машина за 350 тыс. рублей, или серые схемы от серых дилеров

Также, по ее словам, участились нарушения антимонопольного законодательства при продаже автомобилей. Сотрудники УФАС обнаружили очередную схему обмана.

«Один из автосалонов применяет хитрую схему. В частности, создан сайт, на котором размещена информация о том, что продавцом автомобилей является официальный дилер – «Барс авто». Он предлагает авто по довольно низким ценам. К примеру, «Ладу-Гранту» можно приобрести за 350-400 тыс. рублей. Когда мы начинаем делать контрольную закупку, то понимаем, что данное лицо не является официальным дилером. Следовательно, новых автомобилей в наличии нет», – рассказала Чернова.

При этом на сайте представлена почти вся линейка автомобилей, которые на сегодняшний день есть в продаже на территории России.

«Мы видим, что участники рынка стали довольно креативно и недобросовестно конкурировать», – заметила спикер.

Замруководителя УФАС по РТ также привела примеры мошеннических действий в сфере строительства, при продаже чеков и бухгалтерских документов и другие.