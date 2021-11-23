Жертвы финансовой пирамиды в Казани рассказали, что им обещали 120% прибыли

Сегодня в Советском суде Казани огласили показания троих потерпевших по делу о многомиллионных аферах в КПК «Кредитный потребительский центр». На скамье подсудимых организатор кооператива 36-летний Сергей Купцов. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что он за восемь лет похитил у 1,4 тысяч граждан более 448 млн рублей.

По версии следствия, в период с 2006 по 2014 годы мужчина организовал несколько кредитных потребительских кооперативов. Офисы располагались в 22 городах Татарстана, а также в Екатеринбурге и Ижевске. Вкладчикам Купцов обещал серьезную прибыль – от 18 до 120% годовых.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Согласно оглашенным показаниям одной из потерпевших по делу, впервые она узнала о «Кредитном потребительском центре» из рекламы в СМИ. Там утверждали, что кооператив принимает у населения деньги и выплачивает компенсации по вкладу.

«Я заинтересовалась предложением и направилась к ним в офис, чтобы узнать подробности, заключить с ними договор и вложить деньги», – процитировала прокурор.

В январе 2014 года женщина подписала договор о вступлении в кооператив, поскольку это было обязательным условием для дальнейшего вложения денег под проценты. В офисе с ней общались две молодые девушки-менеджера, они заверили клиентку: от нее не требуется даже членского взноса, чтобы вступить в кооператив, – достаточно предъявить паспорт и ИНН.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Я передала организации личные сбережения на сумму 50 тысяч рублей, вложила под 72% годовых сроком на 9 месяцев. По условиям договора я должна была получать компенсации в размере 3 тысяч рублей ежемесячно», – рассказывала потерпевшая на предварительном следствии.

В итоге, компенсацию женщине действительно выплачивали, но только первые четыре месяца. В мае 2014 года в компании заговорили о финансовых проблемах, прекратили любые выплаты, а сумму взноса, которую должны были вернуть после завершения действия договора, не возвратили до сих пор.

Следом прокурор озвучила показания другой потерпевшей Саиды Мустафиной. Женщина рассказала, что узнала о кооперативе еще в 2007-2008 годах, а первый вклад сделала в 2009 году. За следующие пять лет женщина вкладывала в компанию деньги около 18 раз. Причем по нескольким первым договорам она успела получить всю сумму компенсаций, а также вернула вложенные деньги.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Ни один из договоров я не страховала, хотя менеджеры предлагали такую услугу. Я отказалась от страховки, так как не видела смысла. Полагала, что если данный кооператив разорится, то я все равно не смогу ничего получить», – рассказывала на допросе Мустафина.

Однако по большинству вкладов забрать деньги женщине так и не удалось. Сумма вкладов по разным программам кооператива, например, «Получи доход сразу» или «Новогодняя программа», разнилась от 30 до 650 тысяч рублей.

Общий ущерб, причиненный «Кредитным потребительским центром» Мустафина оценила в 3,5 млн рублей, 2,8 млн из которых ее собственные деньги, которые ей не вернули, а оставшиеся 600 тыс. рублей – компенсации, которые, согласно договору, должен был выплатить кооператив.

Мустафина добавила, что эта сумма является для нее очень значительной, поскольку сейчас она получает пенсию в 20 тыс. рублей, а вложенные в компанию 2 млн были подарком ее брата.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Схожие показания дала и третья потерпевшая, разница была только в дате взносов и сумме вкладов.

Отметим, что всего мужчину подозревают сразу в 22 эпизодах мошенничества. Следствие по делу длится с 2014 года.

К слову, 10 лет назад Купцов прогремел на всю страну историей гонок в центре Казани. За час лихой езды в состоянии наркотического опьянения он успел повредить 14 машин, причем большую часть – уходя от полицейской погони. Мужчина получил 15 суток административного ареста и лишение прав.

Были у Купцова и другие проблемы с законом – от ДТП с погибшими до четырехлетнего срока за наркотики.

На волю он должен был выйти в 2018 году, однако еще в июле 2016 года ему предъявили окончательное обвинение по делу КПК «Кредитный потребительский центр» и начали знакомить с его материалами. Только в конце января этого года мужчину освободили из изолятора.

Купцов свою вину не признает и утверждает, что обманывать никого не собирался, а полученных от вкладчиков денег у него и вовсе никогда не было.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани судят бизнесмена, организовавшего финансовые пирамиды в нескольких регионах России.