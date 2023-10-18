Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 4500 человек, среди них много татар

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Начиная с 7 октября серия землетрясений, эпицентр которой находился в районе Зиндаджан провинции Герат, прошла по западному Афганистану. По последним данным, в результате подземных толчков более 4,5 тыс. человек погибли и получили ранения. В 40 населенных пунктах было уничтожено свыше 2 тыс. домов и тысячи голов скота. Среди пострадавших — много татар Афганистана.



«Среди пострадавших — дети и взрослые в десятках мест проживания татарского народа. Три миллиона татар проживают в 16 провинциях Афганистана. Провинция Герат — одна из основных провинций проживания татар Афганистана», — рассказал «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихулла Надери Татар.

Собеседник агентства также отметил, что Совет татар Афганистана делает всё возможное для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.



«Глава Совета татар Афганистана после первых толчков оперативно выехал на место трагедии и до сих пор находится там. На месте катастрофы работают 15 спасательных отрядов. Различную помощь оказывают порядка 35 благотворительных организаций, в том числе казанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России и Российский деловой центр Афганистана», — отметил руководитель Российского делового центра Афганистана и генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находится в Кабуле, Рустам Хабибуллин.