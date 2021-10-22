Жертвами взрыва на пороховом заводе под Рязанью стали 16 человек

Взрыв произошел сегодня на площадке частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон «Эластик». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Вначале сообщалось о троих погибших. Позже их число возросло до семи. На данный момент, по данным источника агентства, в результате взрыва погибли 16 человек.

Всего в цехе на смене находились 17 человек. Основная версия произошедшего – нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализован.

