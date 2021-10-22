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Ру Тат
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22 октября 2021  11:01
Полина Шевчук

Жертвами взрыва на пороховом заводе под Рязанью стали 16 человек

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Взрыв произошел сегодня на площадке частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон «Эластик». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Вначале сообщалось о троих погибших. Позже их число возросло до семи. На данный момент, по данным источника агентства, в результате взрыва погибли 16 человек.

Всего в цехе на смене находились 17 человек. Основная версия произошедшего – нарушение технологических процессов. Пожар на заводе локализован.
 

 

#взрыв на заводе #пожар на заводе
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