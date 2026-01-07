news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 января 2026 14:35

Жертвами военной операции США в Венесуэле стали более 70 человек

Читайте нас в
Телеграм

Жертвами военной операции США в Венесуэле стали более 70 человек. Об этом сообщает Washington Post.

Анонимные американские чиновники рассказали изданию, что, по оценке правительства США, примерно 75 человек погибло в ходе военной операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, значительная часть из них была убита во время перестрелки в резиденции венесуэльского лидера в Каракасе.

По информации газеты, в это число входят кубинские и венесуэльские военные, а также гражданские лица.

#Венесуэла #США #мадуро николас
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026