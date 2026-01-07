Жертвами военной операции США в Венесуэле стали более 70 человек. Об этом сообщает Washington Post.

Анонимные американские чиновники рассказали изданию, что, по оценке правительства США, примерно 75 человек погибло в ходе военной операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом, значительная часть из них была убита во время перестрелки в резиденции венесуэльского лидера в Каракасе.

По информации газеты, в это число входят кубинские и венесуэльские военные, а также гражданские лица.