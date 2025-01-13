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Происшествия 13 января 2025 08:39

Жертвами пожаров в Калифорнии стали не менее 24 человек

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В результате пожаров в Калифорнии погибло не менее 24 человек, сообщает ABC News, ссылаясь на данные отдела судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес. Ранее говорилось о 16 погибших.

Лесные пожары, вспыхнувшие в округе Лос-Анджелес 7 января, считаются крупнейшими за всю историю штата. Согласно информации властей, общая площадь пожаров превышает 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи зданий, включая дома знаменитостей, полностью уничтожены. По словам метеорологов, быстрому распространению огня способствует сухая и ветреная погода.

#пожары #США #калифорния
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