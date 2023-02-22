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Жертвами пожара в гостинице в центре Москвы стали семь человек
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Пожар вспыхнул накануне в 21.20 в здании, где расположена гостиница «МКМ» на улице Международная в Москве.
По данным РИА Новости, возгорание началось на пятом этаже высотки.
На данный момент известно о семерых погибших, двое из них, по предварительным данным, дети. Еще 11 человек пострадали.
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