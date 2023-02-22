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Происшествия 22 февраля 2023 08:16

Жертвами пожара в гостинице в центре Москвы стали семь человек

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Пожар вспыхнул накануне в 21.20 в здании, где расположена гостиница «МКМ» на улице Международная в Москве.

По данным РИА Новости, возгорание началось на пятом этаже высотки.

На данный момент известно о семерых погибших, двое из них, по предварительным данным, дети. Еще 11 человек пострадали.

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