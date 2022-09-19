Жертвами обстрела Донецка стали 13 человек
При обстреле Куйбышевского района Донецка погибли 13 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — говорится в сообщении.
По его словам, точное количество раненых до сих пор неизвестно. По данным РИА Новости, среди погибших оказалось двое детей.
По словам Кулемзина, сейчас ВСУ ведут обстрел Киевского района города.