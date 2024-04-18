Жертвами мошенников в Челнах чаще становились женщины

В Набережных Челнах женщины чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Об этом сегодня сообщила начальник отдела следственного управления УМВД Челнов Наталья Башарова.

«Анализ потерпевших показал, что женщины наиболее подвержены действиям мошенников – более 52 % от общего числа жертв», – отметила она.

По данным городского ведомства, вырос и средний возраст пострадавших от действий мошенников. Если ранее жертвами аферистов становились челнинцы в возрасте до 49 лет, то сейчас потерпевшими становятся люди старше 50 лет – 36%.

«35% пострадавших это жители от 30 до 50 лет, до 30 лет – чуть больше 20%», – отметила она.

Наталья Башарова также сообщила, что больше всего потерпевших среди рабочего населения – более 40%, 25% – пенсионеры, 16% – неработающие.