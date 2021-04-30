Жертвами коронавируса стали еще два татарстанца

В Татарстане зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции. Скончались женщина 1961 и мужчина 1937 года рождения, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Причины смерти установлены в результате патолого-анатомической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.

За время пандемии от Covid-19 скончались 463 татарстанца.