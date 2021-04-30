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Ру Тат
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30 апреля 2021  19:56

Жертвами коронавируса стали еще два татарстанца

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В Татарстане зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции. Скончались женщина 1961 и мужчина 1937 года рождения, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
«Причины смерти установлены в результате патолого-анатомической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.
За время пандемии от Covid-19 скончались 463 татарстанца.

коронавирус
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