Жертва обороной во имя активного хоккея: почему «Ак Барс» проваливает старт сезона КХЛ

Вратари «Ак Барса» пока не тянут

После трех игр уже можно прямо признать: вратари «Ак Барса» провалили начало сезона. Ни в Уфе, ни в Нижнем Новгороде, ни в Омске оба голкипера как минимум не выручали в более-менее серьезных моментах, а зачастую не брали и «свои» шайбы.

82,6% отраженных бросков у Тимура Билялова было в матче с «Салаватом Юлаевым». Тогда он отбил лишь 19 из 23 бросков. Во вчерашней игре было немногим лучше – 21 из 24-х (87,5%).

Амир Мифтахов в Нижнем Новгороде отыграл посолиднее, отразив 26 летящих в створ шайб из 28-ми. Но то были броски для статистики, по-настоящему опасные шайбы от Атанасова и Свечникова «залетели» без проблем. Амир просто не успевал подставить щитки при броске низом.

В Омске в рамку вернулся Билялов. Было видно, что Тимур собрался, в воротах не дергался, играл заметно хладнокровнее. Да и в первой пропущенной его обвинить сложно – очень уж виртуозно омичи расчертили эту комбинацию.

Сложно предъявлять претензии вратарю «Ак Барса» и в эпизоде с отмененной пропущенной шайбой. Слишком насыщенный трафик образовался перед воротами Билялова, полностью перекрыв ему обзор. И надо признать, что защитник «барсов» Дмитрий Юдин со своей широкой спиной сыграл далеко не самую последнюю роль в этом эпизоде, за что получил нагоняй от голкипера.

Но именно с этого момента Тимур снова стал сыпаться. Последующие пропущенные шайбы уже нельзя списать на случай или невероятное мастерство соперника. Игорь Мартынов, например, просто раскачал Билялова в личной дуэли и отправил шайбу уже в пустые ворота.

Фото: ak-bars.ru

Говорить о том, что «Ак Барсу» необходимо усиление вратарской линии, можно не один сезон. Судя по всему, даже в клубе это прекрасно понимают, раз подтверждают интерес к Картеру Харту. Вот только признать, что не смогли найти никого понадежнее, пока не готовы.

Оборона «Ак Барса» принесена в жертву активному хоккею

Впрочем, никак не помогают своим вратарям и полевые игроки «Ак Барса». Спускать всех собак на Тимура и Амира было бы неправильно. Все-таки свои лучшие сезоны Эмиль Гарипов или Андерс Нильссон проводили тогда, когда Зинэтула Билялетдинов выстраивал перед ними максимально надежные оборонительные редуты с Атте Охтамаа, Андреем Марковым или Евгением Медведевым.

У нынешних вратарей ничего подобного и близко нет. Оборона казанцев, судя по всему, оказалась не в приоритете в погоне за пресловутым активным хоккеем, который обещал новый тренерский штаб.

Не отрицаем, что хоккей у нынешнего «Ак Барса» действительно активный. Во всех трех играх «барсы» действительно проводили в атаке больше времени, чем соперник, и больше бросали по воротам.

Правда, оппоненты в своих флэш-интервью отмечают, что эти броски редко бывают опасными – просто наносятся из любого положения. Накануне в перерыве форвард «Авангарда» Александр Филатьев не без насмешки рассуждал:

«Нормальная, равная игра. Они просто много бросают с разных позиций, не особо опасные броски. А так игра быстрая, много сил тратим…», – говорил Филатьев.

Пока что нацеленность казанцев на ворота приносит крайне скудные плоды. Шесть заброшенных шайб за три матча и одна победа, и та – в серии буллитов.

Фото: ak-bars.ru

Возвращаясь к теме обороны, достаточно привести один простой факт – все защитники, кроме Дмитрия Юдина и Никиты Евсеева, закончили вчерашний матч с отрицательным показателем полезности. А личный показатель полезности Альберта Яруллина с начала сезона уже «-4».

Пока что мы видим серьезный дисбаланс между атакой и обороной. Только вот атака при всем своем потенциале всерьез не работает – результат в основном делают Ник Петан и компания.

Куда пропала «химия» Семенова и Кошелева?

Не в последнюю очередь ответственность за слабую реализацию при активной атаке лежит на исчезнувших с радаров Семене Кошелеве и Кирилле Семенове.

Во второй половине прошлого сезона именно эти парни тащили за собой хандрящую команду, делая 50 процентов результата. Не случись приобретения Кошелева под Новый год, работа Марата Валиуллина была бы признана провальной.

Однако в нынешнем сезоне химия между этими форвардами как будто куда-то пропхала, и весь результат ложится на звено Петана.

«Как не допустить зависимости от одного звена? Не думаю, что будет какая-то зависимость, ребята все мастеровитые. Кто-то быстрее входит в сезон, находит химию. Через игры все придет. Со стороны тренерского штаба посмотрим, что работает, что не работает, в каких компонентах можем усилить игру каждой линии», — объяснял после игры наставник «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

Работы у тренерского штаба более чем достаточно. У Кошелева 0+0 очков и «-2» полезности. У Семенова то же «зеро» и «-5» полезности. У новичка Егора Коршкова, который наигрывается с ними вместо ушедшего в «Авангард» Станислава Галиева, тоже нет заброшенных шайб и результативных передач и «-4».

Можно было бы, конечно, порассуждать, что своеобразным «клеем» для Кирилла и Семена выступал Галиев и что именно его потеря повлекла за собой потерю химии между хоккеистами. Однако, как показала вчерашняя встреча, сам Станислав тоже ничего серьезного против более-менее серьезных соперников сотворить не готов. Его гол в пустые ворота «Нефтехимика» и шайба разваливающейся «Сибири» (абсолютной худшей команде сезона прямо сейчас) могли ввести в заблуждение, но в игре с более быстрыми оппонентами Галиев на льду пропал.

Другой вопрос, почему Коршков, выдавший отличный сезон в «Амуре», пока так и не смог прижиться в связке с таким интеллектуальным центром, как Семенов. Как бы не вышло так же, как с Дамиром Жафяровым, который тоже забросил хороший гол в межсезонье, а в официальных играх пропал.

Фото на анонсе: ak-bars.ru