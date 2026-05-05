«Жертв обвиняли в пособничестве Украине и выманивали их сбережения»: в Казани судят очередных курьеров мошенников

Сегодня стартовало дело двоих 19-летних казанцев, которые за деньги помогали телефонным мошенникам обманывать людей. У одного из мужчин они забрали почти два миллиона рублей. Их вычислили и задержали достаточно быстро. Теперь их жизнь в корне изменилась, обоих ждет серьезное наказание.





В Приволжском суде Казани сегодня стартовало дело Никиты Лыги и Ильназа Мердеева

Фото: © «Татар-информ»

«Пишите про бандитов, а не про моего сына»

В Приволжском суде Казани сегодня стартовало дело Никиты Лыги и Ильназа Мердеева. Молодых людей обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они выступали в роли курьеров мошенников, которые обманули мужчину почти на два миллиона рублей.

Оба подсудимых находятся под домашним арестом. В суд сегодня они явились с группой поддержки – с мамой, тетей и бабушкой. Близкие подсудимых крайне негативно реагировали на присутствие СМИ на процессе.

«Вам нужно писать про бандитов и убийц, а они просто оступились, ошиблись. Ваше присутствие для нас очень неприятно. Писать нужно про то, как не попасть под влияние мошенников, чтобы молодые люди не повторяли подобных ошибок», – сказала мать Никиты Лыги в беседе журналистам.

Исходя из характеризующих материалов, оба молодых человека ранее не судимы. Обоим по 19 лет. Никита Лыга – экс-студент Казанского педагогического колледжа по специальности «физическая культура», обладатель значка ГТО второй степени. К слову, из колледжа его отчислили, пока он находился под домашним арестом.

Одна из адвокатов попросила приобщить к делу ходатайство от потерпевшего – он попросил изменить квалификацию преступления и прекратить уловное дело из-за примирения сторон. Аналогичное ходатайство заявил и защитник Никиты Лыги. Возражений о приобщении не поступило – оба ходатайства были приобщены к делу.

«Между потерпевшим и Мердеевым достигнуто применение, материальный и моральный ущерб заглажены в полном объеме, Мердеев принес извинения, которые потерпевший принял. Поэтому потерпевший просит уголовное дело прекратить, а Мердеева от угольной ответственности освободить», – зачитал судья ходатайство.

Звонившие убеждали жертв, что им необходимо задекларировать имеющиеся у них денежных средств. Для этого всю наличность нужно было передать курьеру Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Организаторов мошеннической схемы не вычислили, а курьеров поймали»

После приобщения ходатайств дело стартовало. События, которые легли в основу этого уголовного дела, произошли в ноябре 2025 года. Тогда группа из пяти человек обманула мужчину. Трое неизвестных, чьи личности установлены не были, искали номера жертв и звонили им.

«Они представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали тем, кому звонили, что их якобы уличили в пособничестве Украине», – зачитал обвинения помощник прокурора Дмитрий Перемикин.

Звонившие убеждали жертв, что им необходимо задекларировать имеющиеся у них денежные средства. Для этого всю наличность нужно было передать курьеру.

Роль курьера взял на себя Никита Лыга. По материалам дела, именно он забрал у обманутого мошенниками 1 миллион 980 тысяч рублей. Деньги он передал дальше – другому курьеру Ильназу Мердееву. До этого момента они знакомы не были. Происходило это в Казани на Фучика.

Троих организаторов схемы вычислить, увы, не удалось, но курьеров поймали. К слову, в таких историях, чаще всего, так и случается, курьеров находят всегда. Оба подсудимых сегодня вину свою признали. Государственный обвинитель заявил ходатайство о продлении меры пресечения – попросил продлить обоим срок содержания под домашним арестом.

В своей очередь подсудимые попросили назначить им другую меру пресечения – запрет определенных действий. Защитник Никиты Лыги мотивировал это тем, что его подзащитного отчислили из колледжа, пока он был под арестом, и теперь тот хотел бы устроиться на работу, а работа ему нужна для материальной помощи родителям.

Суд меру пресечения не смягчил, обоим продлил срок содержания под домашним арестом на три месяца. После этого была назначена дата следующего процесса – суд выслушает мужчину, который лишился почти двух миллионов рублей.