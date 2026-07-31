Жертв и разрушений из-за атаки БПЛА в Татарстане нет
В результате массированной атаки вражеских БПЛА на Татарстан жертв и разрушений нет. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Беспилотники пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты. Благодаря слаженной работе противовоздушных систем атаку удалось отразить», – сообщила она.
Раис Татарстана Рустам Минниханов регулярно получает оперативные доклады соответствующих служб, добавила Лилия Галимова.
Ранее глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев сообщил об отражении атаки на логистический центр, а мэр Нижнекамска Радмир Беляев – об уничтожении вражеского БПЛА над городом.