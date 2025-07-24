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На главную ТИ-Спорт 24 июля 2025 17:42

Жерсон рассказал, чего ждет от игры с «Рубином»

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Жерсон рассказал, чего ждет от игры с «Рубином»
Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Жерсон поделился комментариями в преддверии матча с «Рубином».

«Точно готов выходить с первых минут. Готов проводить на поле столько времени, сколько потребуется. С самого начала такая готовность у меня присутствует. Конечно, стараюсь узнавать о соперниках. Буду двигаться от матча к матчу, изучать каждого противника. Но гораздо важнее для меня как следует узнать своих партнеров по команде. С каждым днем вливаюсь все сильнее и знакомлюсь лучше», – сказал бразилец «Чемпионату».

Напомним, игра «Рубина» с «Зенитом» состоится 27 июля в Казани. Встреча начнется в 20:00 по мск. Казанцы занимают третье место в таблице РПЛ. Петербуржцы – четвертое.

#фк зенит #спорт #футбол #премьер-лига
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