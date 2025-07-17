Жерсон пытается убедить Уэсли Франка стать игроком «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Жерсон пытается убедить правого защитника «Фламенго» Уэсли Франка перейти к «сине-бело-голубым». Об этом сообщает O Dia.

Жерсон – «лучший друг» и «пример для подражания» для Уэсли, сообщает источник. Ранее оба футболиста выступали за «Фламенго».

Напомним, Жерсон присоединился к «Зениту» этим летом за 25 млн евро.

В минувшем сезоне команда Сергея Семака заняла второе место в таблице РПЛ с 66-ю очками. Новый сезон для петербуржцев стартует 20 июля – «сине-бело-голубые» сыграют с «Ростовом». Матч начнется в 18:00 по мск.