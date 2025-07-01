Жерсон отказал «Зениту» и уйдет в Саудовскую Аравию

Фото: социальные сети ФК "Фламенго"

Переход полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит» сорвался. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нето в своих социальных сетях.

Бразилец принял предложение от «Аль-Насра», сообщив о решении своему штабу и дав понять, что при нынешних условиях в Россию переезжать не хочет. Помимо этого, «сине-бело-голубые» не перевели сумму отступных в размере 25 млн евро.

Жорже Жезуш, который возглавит саудовский клуб, лично звонил отцу Жерсона, выразив большое желание работать с игроком. Предложение от «Аль-Насра» превышает российское. Зарплата бразильца составит примерно 8,5 млн евро в год, в то время как «Зенит» предлагал около 6 млн евро.

В данный момент «Аль-Наср» ждет разрешения перевести сумму отступных на корпоративный счет, который должен быть предоставлен штабом игрока и передан «Фламенго» для завершения расторжения контракта.

В Петербурге считают, что «сделка уже заключена», и продолжают настаивать на переводе средств на счет игрока, полагаясь на слова отца/агента Жерсона и посредников, которые участвуют в операции, сообщает источник.

Напомним, «Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ минувшего сезона. Также команда Сергея Семака дошла до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступила ЦСКА (3:4).