Зерновой хаб, льготное топливо и дорогие удобрения: как в Татарстане готовятся к посевной

В Татарстане выросли расходы на весенне-полевые работы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На весенне-полевые работы направят около 39 млрд рублей

В Татарстане выросли расходы на весенне-полевые работы. Если в прошлом году в производство растениеводческой продукции было вложено 76 млрд рублей, то сейчас, по предварительным расчетам, необходимо уже 79 млрд рублей. Из них на весенне-полевые работы планируется потратить 38,8 млрд рублей.

«В прошлом году на проведение весенне-полевых работ было затрачено 37,3 млрд рублей», – рассказал сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства.

В этом году на удобрения требуется 12,5 млрд рублей, на семена – 7,4 млрд рублей, на средства защиты растений – 5,8 млрд рублей, на горюче-смазочные материалы и запчасти – 4,9 млрд рублей. Кроме того, прочие затраты, включая зарплату аграриев и страховку, могут достигнуть 8,2 млрд рублей.

Марат Зяббаров: «В целом готовность к проведению весенне-полевых работ высокая. Будем прилагать все усилия для успешного проведения посевной» Фото: prav.tatarstan.ru

Посевная площадь в Татарстане – на уровне прошлого года – 2,8 млн га, в том числе 1,8 млн га будет засеяно яровыми культурами. При этом увеличены площади рапса и подсолнечника. А площади картофеля и овощей сохранятся на уровне прошлых лет.

«В целом готовность к проведению весенне-полевых работ высокая. Будем прилагать все усилия для успешного проведения посевной», – заявил глава Минсельхозпрода.

«Озимые культуры максимально выжили, и пересева не ожидается»

На сегодня в республике яровыми культурами засеяно 684 тыс. га, что составляет 38% от плана. К посевным работам приступили во всех районах. Более того, некоторые хозяйства уже завершили сев яровых.

«Зима в этом году выдалась обильной на осадки. По данным Гидрометслужбы, с ноября по март осадков выпало 170% от нормы. В большей части республики мерзлого слоя почвы практически не наблюдалось. Это позволило пополнить запас влаги в почве, по которой с осени был серьезный дефицит», – отметил министр.

Похолодание в конце апреля – начале мая не сказалось на озимых, однако снижение температуры воздуха в юго-восточной части республики затронуло посевы многолетних трав Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Зяббарова, на состояние озимых культур благоприятно повлиял теплый апрель. Осенью они были посеяны на площади 550 тыс. га. «Из-за недостатка влаги 17% озимых, или 94 тыс. га, ушли в зиму неразвитыми. По данным площадям были сомнения на успешную перезимовку, но сегодня их состояние поправилось. Состояние 92% культур, или 508 тыс. га, оценивается как хорошее и удовлетворительное. Гибель – менее 1%. Это естественный объем», – подчеркнул он.

И похолодание в конце апреля – начале мая не сказалось на озимых, однако снижение температуры воздуха в юго-восточной части республики затронуло посевы многолетних трав. «День-два необходимо провести наблюдение за этими посевами, чтобы сделать выводы, в каком они состоянии, зацепил ли их мороз. Надеемся, что все обошлось, потому что морозы были кратковременными. Озимые культуры максимально выжили, и пересева не ожидается. Холодная погода положительно влияет на озимые – рост идет в корень, и он укрепляется», – уточнил спикер.

Зяббаров добавил, что у первых посевов ячменя, рапса и многолетних трав уже есть всходы и они достаточно хорошие. «Если и будет пересев, то небольшой. Возможно, даже не будет», – заметил он.

Проблем с семенами зерновых и зернобобовых культур в Татарстане нет. На сегодня обеспеченность ими составляет 136% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Наблюдаем рост покупки семян отечественной селекции»

Проблем с семенами зерновых и зернобобовых культур в Татарстане нет. На сегодня обеспеченность ими составляет 136%. «При потребности 313 тыс. тонн семян имеется 428 тыс. тонн, из них оригинальные и элитные – 45%», – сообщил Зяббаров.

Что касается покупных семян, по его словам, практически все законтрактованные партии поступили в хозяйства. «Наблюдаем рост покупки семян отечественной селекции. В посевах сахарной свеклы они будут занимать порядка 10%, кукурузы – 68%, подсолнечника – 46%», – сказал министр.

При этом он признал, что еще остаются определенные сложности в импортозамещении семян сахарной свеклы. Татарстан закупает их у российского производителя «Щелково Агрохим», но большая часть все же поступает из Франции.

«Производством семян подсолнечника и кукурузы в основном занимаются федеральные государственные научные учреждения», – отметил глава Минсельхозпрода.

По внесению минеральных удобрений аграрии пока немного отстают от уровня прошлого года на 2,8 кг. Сейчас внесено 76,8 кг действующего вещества на гектар, а планируется – более 80 кг минерального питания на гектар. Зяббаров выразил уверенность, что этот показатель будет достигнут.

В этом году организации приобрели 767 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 2,9 млрд рублей Фото: © «Татар-информ»

«Практически вся техника, которая сейчас закупается, отечественного производства»

На подготовку техники к полевым работам хозяйствам необходимо 5,8 млрд рублей, в том числе на весенне-полевые работы – 3,1 млрд рублей и на уборочные – 2,7 млрд, рассказал министр.

В этом году организации приобрели 767 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 2,9 млрд рублей. Технические возможности машинно-тракторного парка позволяют засевать более 100 тыс. га ежесуточно, или «посеять зерновой клин за 16 дней», подчеркнул Зяббаров.

По его словам, практически вся техника, которая сейчас закупается, отечественного производства. Например, аграрии приобретают ростовские и брянские тракторы. «Китайской и турецкой техники немного. Китайская техника поступает, но маломощная и в основном для животноводства в фермерских хозяйствах. Проблем с приобретением отечественной сельхозтехники нет», – заявил спикер.

Он добавил, что дефицита запасных частей тоже не наблюдается, поскольку у дилеров уже налажена сеть их завоза. Кроме того, продолжается работа по импортозамещению. Так, в России сейчас производится около 3 тыс. наименований запчастей для импортных машин.

Для проведения полевых работ «Татнефть» и «ТАИФ» выделили аграриям по 70 тыс. тонн льготного топлива Фото: © «Татар-информ»

Для проведения полевых работ аграриям выделили льготное топливо

Зяббаров заверил, что в республике созданы привлекательные условия для технической и технологической модернизации. Приобретенная техника, как и в прошлые годы, субсидируется по схеме «70 на 30».

«На эти цели в бюджете республики средства заложены. По итогам первого отбора средства в объеме более 300 млн рублей доведены до хозяйств. Завершен прием заявок на второй отбор. Средства в сумме 150 млн рублей в ближайшие дни будут также доведены до хозяйств», – заметил он.

Для проведения полевых работ «Татнефть» и «ТАИФ» выделили аграриям по 70 тыс. тонн льготного топлива.

Всего в этом году на государственную поддержку агропромышленного комплекса предусмотрено 13,6 млрд рублей. Реализуется 22 мероприятия господдержки с финансированием из федерального бюджета в сумме 4,5 млрд рублей. За счет средств республиканского бюджета реализуется 48 мероприятий на 9,1 млрд рублей.

«До получателей доведены субсидии на сумму 4,2 млрд рублей, что составляет 30,9% от годового лимита. На данный момент хозяйствам одобрено 122 льготных краткосрочных кредита на сумму 12,4 млрд рублей, пять инвестиционных кредитов на 12,4 млрд рублей», – уточнил глава Минсельхозпрода.

На элеваторах Татарстана сейчас хранится 1,3 млн тонн зерна, собранного в прошлые годы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Надеемся, что около 600 тыс. тонн зерна сможем реализовать через эту площадку»

На элеваторах Татарстана сейчас хранится 1,3 млн тонн зерна, собранного в прошлые годы. «В 2023 году имелось 1,1 млн тонн переходящего зерна. Кто находит рынки сбыта, реализуют. У кого есть возможности придержать, стараются хранить. Около 300 тыс. тонн зерна на элеваторах – инвентаризационного фонда. Там есть переходящий остаток с 2022 года», – рассказал Зяббаров.

По его словам, планы по реализации зерна связаны со строительством компанией «Август Агро» элеваторного комплекса. В этом году завершится первый этап строительства.

Проектная мощность составит 112 тыс. тонн единовременного хранения зерна. А создаваемая инфраструктура позволит ежегодно отгружать зерно в объеме до 450 тыс. тонн железнодорожным и 160 тыс. тонн водным транспортом.

«Сейчас отгрузка идет в тестовом режиме. Надеемся, что около 600 тыс. тонн зерна сможем реализовать через эту площадку. Компания будет заниматься отгрузкой не только своего зерна», – сообщил министр.

Он отметил, что себестоимость произведенного зерна в среднем составляет около 11 рублей за килограмм. Средняя цена реализации без НДС на пшеницу 3-го класса достигает 10,5 тыс. рублей за тонну, пшеницу 4-го класса – 8,2 тыс. рублей, фуражную пшеницу – 6,8 тыс. рублей, ячмень – 7 тыс. рублей, рожь – 6,1 тыс. рублей.

За реализованное зерно хозяйства из федерального бюджета получили 388,5 млн рублей. «Получается поддержка – около 2 тыс. рублей за тонну, – уточнил глава Минсельхозпрода. – В прошлом году на эти цели было выделено 982 млн рублей».