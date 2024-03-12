Зерновой союз: Хозяйства рискуют массово обанкротиться из-за роста затрат АПК

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Хозяйствам может грозить банкротство из-за роста затрат на составляющие сельхозпроизводства в будущем сезоне (начнется 1 июля 2024 года). Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По его словам, риски банкротства увеличивают также низкие цены на зерно и нерентабельные продажи. Более того, в регионах, где состояние экономики плачевное, хозяйства могут начать банкротиться массово, пишет «Интерфакс»

Даже чуть сниженные цены на топливо и средства защиты растений не спасут ситуацию. Как сказал спикер, хозяйства «уничтожат» в первую очередь цены на семена, которые за год подорожали вдвое. Особое беспокойство вызывает квотирование импорта семян.

Причем Президенту России Владимиру Путину уже писали обращение по поводу новых введенных правил. Речь идет в первую очередь о распределении квот на ввоз импортных семян. Эти семена распределили на 70% от объемов квот по компаниям, которые никогда не занимались реализацией семян. То есть это новые компании, которых никто не знает, пояснил Злочевский. Он добавил, что аграриям навязали посредников, теперь импортные семена надо будет покупать у них.

Кроме того, в данный момент на границе «застряли» семена, привезенные до введения квот и новых правил, но которые не успели растаможить. Причем не по вине покупателей. Теперь эти партии семян необходимо или вернуть, или уничтожить.

Глава союза, конечно, поддержал движение в сторону роста доли отечественных семян на внутреннем рынке. Но в этом случае возникает вопрос: каким способом это делать. По его мнению, необходимо было сначала создать определенный режим для разработок своих семян, при котором наши селекционеры были бы способны произвести конкурентоспособную генетику.

Как сообщалось, общий объем квот на импорт в РФ семян ряда сельхозкультур из недружественных стран в этом году составляет 33,1 тыс. тонн, они начали действовать с 13 февраля. Ограничения касаются семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы.