Зернов о переходе в «Ак Барс»: «Не раздумывая собрал вещи и поехал»

Фото: www.ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Денис Зернов заявил, что сразу согласился перейти в казанский клуб, как только узнал о такой возможности. Об этом хоккеист рассказал после дебютного матча за команду против череповецкой «Северстали», в котором казанцы уступили со счетом 1:4.

«Как только узнал, что есть возможность перейти в „Ак Барс“, не раздумывая собрал вещи и поехал», – приводит слова Зернова пресс-служба клуба.

Хоккеист отметил, что адаптация в новой команде проходит быстро: он заселился на базу, приступил к тренировкам и подготовке к матчам.

Зернов также прокомментировал игру команды. По его словам, в первой половине встречи «Ак Барс» действовал хорошо, однако после пропущенного гола допустил несколько ошибок, которыми воспользовался соперник.

«Начали делать глупые ошибки. Из-за этого соперник нас наказывал», – пояснил нападающий.

Зернов добавил, что сейчас для него начинается новый этап карьеры и он намерен отдать все силы новой команде.