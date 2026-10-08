Зернов не замена Яшкину и Тодду: что не так в переходе дублера ЦСКА в «Ак Барс»

Для Дениса Зернова «Ак Барс» третий клуб за полтора года. Разбираемся, почему наставник ЦСКА Никитин не нашел для него места, при чем тут Семенов и Стась — и почему 50 миллионов на скамейке оказались роскошью даже для ЦСКА - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Не игрок Никитина: почему Зернов не вписался в ЦСКА

«Ак Барс» пытается усиливать состав после не самой удачной летней селекции. История с Хейсом уже набила оскомину, а Бывальцев и Стась усилили разве что нижние звенья. Теперь казанская команда подписала нападающего Дениса Зернова — воспитанника «Трактора», парня с хоккейным характером, и неуступчивого на льду. Он умеет играть в комбинационный хоккей, это опытный, квалифицированный центр, который закроет в том числе и меньшинство.

Траектория форварда в московском ЦСКА — классический сюжет «игрок не вписался в систему». Еще будучи игроком «Металлурга» в сезоне-2023/24 Зернов получил повреждение, которое выбило его из ритма и заставило пропустить часть чемпионата следующего года. Восстановление далось непросто, и после перехода в ЦСКА форвард так и не сумел вернуться к прежним кондициям (сезон 25/26: 70 игр и 24 очков). А в этом сезоне он провел лишь восемь матчей из тринадцати — последние игры и вовсе смотрел со скамейки. Здоровый. Но не нужный.

Денис Зернов Фото: cska-hockey.ru

Сложно сказать, по какой причине Денис перестал попадать в состав — случилось это посреди победной серии. Возможно, после возвращения Клима Костина или когда в КХЛ дебютировал молодой Назар Привалов, но конкуренцию Зернов проиграл. По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА 31 мая 2026 года переподписал контракт с Зерновым с понижением — с 65 млн до 50 млн. Выходит, вычитая два месяца контракта (10 млн рублей), в платежку «Ак Барса» войдет 40 млн рублей.

Показательно, что это происходит на фоне подъема ЦСКА: девять побед подряд, 20 очков и второе место на Западе вровень с «Локомотивом». Система Никитина заработала — и в этой системе для Зернова с его 50 миллионами просто не осталось места. Дорогой балласт, от которого избавились без сожалений. Он был игроком второго звена, которого периодически использовали и в большинстве, и в меньшинстве.

Зачем Казани Зернов?

Первый вопрос, который возникает у болельщика «Ак Барса»: Зернов — это замена мастеровитых Дмитрия Яшкина и Александра Барабанова? Ответ — нет. И это принципиально. Барабанов за два сезона в Казани набрал 133 очка в 164 матчах. Яшкин в прошлом регулярном чемпионате записал на счет 42 очка в 79 играх, а в плей-офф добавил еще 10. Зернов — игрок другого профиля и другого масштаба. За последние два сезона его результативность просела: 22 очка в 49 матчах за «Металлург», 24 в 67 за ЦСКА, ноль результативных действий в трех играх плей-офф.

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин обозначил роль новичка без иллюзий.

«Один из немногих качественных центральных нападающих КХЛ в хорошем возрасте. Добавит вариативности и креатива, хорошо катается, умеет бороться за шайбу, играет с характером», – цитирует слова генменеджера пресс-служба клуба.

Ключевое слово — вариативность. Зернова берут не как снайпера, на которого поедет игра, а как универсала с чемпионским опытом, способного закрыть глубину состава и дать тренерскому штабу гибкость при сборке звеньев.

В Казани Зернов должен будет вписаться во вторую тройку нападения к Александру Хмелевскому и Егору Соколову. При этом самому Хмелевскому приятнее, как он сам говорит, играть в центре:

«Мне комфортнее в центре, я люблю больше играть с шайбой, больше ее контролировать», – говорил игрок после единственной передачи в этом сезоне в игре с «Ладой».

Для «Ак Барса» Зернов выглядит чем-то вроде дешевой альтернативой Ивану Морозову, за которого «Спартак» просил от 100 до 150 млн рублей.

Омская ностальгия не спасет

В 2021-м «Авангард» взял Кубок Гагарина, и центральной осью той команды были Найт — Зернов — Семенов — Стась. Та центральная линия считалась лучшей в лиге на вбрасываниях — 61% выигранных. Теперь все трое — в «Ак Барсе», но каждый стал на пять лет старше. «Химия» — единственный аргумент за этот трансфер, но всё упирается в возраст.

«Ак Барс» в прошлом сезоне уступил в финале «Локомотиву». Вместо точечной замены ушедшим лидерам казанцы решили воссоздать старую связку? Ставка сомнительная: два последних сезона — прямая линия спада у Зернова, а его роль в новой команде до конца не ясна.

Ни Андрей Разин в Магнитогорске, ни Игорь Никитин в Москве не нашли для него места в основе — два тренера, знающих, как выигрывать Кубок Гагарина, посчитали его лишним. Спад результативности и отсутствие четкой роли — это набор не для усиления, а для риска. Если ставка сыграет — «Ак Барс» получит глубину. Если нет — уже «Ак Барс» будет искать, кому же сплавить Зернова.