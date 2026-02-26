news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 февраля 2026 14:32

Зерно сохраняет лидерство в экспорте российского АПК

Читайте нас в
Телеграм

Зерно по-прежнему занимает первое место в структуре российского экспорта продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания, посвященного развитию внешних поставок продукции АПК, передает ТАСС.

Помимо зерна Россия активно экспортирует рыбу и морепродукты, а также продукцию масложировой и животноводческой отраслей.

На совещании подвели итоги внешнеторговой деятельности агропромышленного комплекса за прошлый год и обозначили ориентиры на текущий. Участники обсудили возможности расширения рынков сбыта для отечественной продукции и меры, которые помогут повысить эффективность действующих инструментов поддержки отрасли.

Также Дмитрий Патрушев напомнил о необходимости исполнения указа президента Владимир Путин, предусматривающего увеличение объемов экспортных поставок.

#экспорт продукции апк #зерно
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

25 февраля 2026
Минниханов на 70-летии Синяшина: «Плеяды его учеников управляют научными коллективами»

Минниханов на 70-летии Синяшина: «Плеяды его учеников управляют научными коллективами»

25 февраля 2026