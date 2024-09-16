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Зерно после хранения в агрорукавах в Татарстане поступило в интервенционный фонд
Продовольственное зерно после хранения в агрорукавах в Татарстане впервые в этом году поступило в интервенционный фонд. Общая масса партий составила 7,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в РТ.
«С начала этого года филиалом в республике подтверждено соответствие необходимым требованиям семи партий продовольственной пшеницы, хранящейся в рукавах и предназначенной для закладки в интервенционный фонд», — говорится в сообщении.
По результатам исследований выдано семь сертификатов качества и безопасности. Они подтверждают, что основной объем исследованного зерна, свыше 90%, относится к четвертому классу — продовольственной пшенице.
Рукава представляют собой трехслойные мешки из прочного полиэтилена, изготовленные по бесшовной технологии. Они устойчивы к УФ-излучению и сохраняют свои функции при низких и высоких температурах. Конструкция достигает в длину 60–75 метров и вмещает от 65 до 300 тонн зерна.
Технология хранения пшеницы в рукавах заключается в прессовании зерна в специальном прочном полиэтиленовом мешке. После полной загрузки он плотно запаивается с обеих сторон, чтобы не пропускать кислород. Зерновые и другие культуры могут храниться в рукавах до 18 месяцев.
В агрорукавах хранят зерно крупные агрохолдинги республики, а также малые и средние сельхозпредприятия. Главное преимущество этой технологии — отсутствие капитальных затрат на устройство зернохранилища.
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