©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Зеркало — в наследство от прабабушки: нурлатцы показали традиции на фестивале родословной
Генеалогическое древо, семейные реликвии и традиции представили нурлатцы на муниципальном этапе фестиваля родословной «Эхо веков — Тарихта без эзлебез».
В фестивале приняли участие три семейные команды Нурлатского района. Несмотря на небольшое количество участников, здесь было что посмотреть.
Например, Захаровы из села Старые Челны представили предметы старины — свидетелей быта их предков, а вот старинным зеркалом они пользуются и сегодня.
«В нее смотрелась еще моя прабабушка, а теперь и мы, — поделилась Ольга Рудакова — представитель семьи Захаровых.
В их родословной «числится» знаменитый в свое время комбайнер Виктор Захаров — депутат Верховного Совета РСФСР VI созыва (1963 год).
Семья Мингазовых-Сатдаровых из Нурлата поразила членов жюри красочно оформленной родословной, объединившей пять поколений. А вот у Минхаеровых из села Курманаево есть давняя традиция — все вместе на праздники и семейные посиделки они готовят блюда, ставшие в их семье традиционными: урама, чак-чак, бэлеш.
При всем многообразии семейных команд все три оказались творческими — свои родословные они украсили концертной программой. В целом, и программа фестиваля была интересной: началась с выставки в фойе Дворца культуры, затем плавно перешла на большую сцену.
Положительные эмоции фестиваль оставил и у членов жюри из Казани.
«Мы впервые посетили фестиваль родословной в Нурлате и отрадно, что семьи поднимают архивы, помнят и знают свою родословную, хранят семейные документы», — поделился председатель жюри старший преподаватель факультета Высшей школы искусств Александр Козлов.
В зональном этапе фестиваля Нурлат представят Захаровы.
Корреспондент «Нурдат-информ»: Сирень Самерханова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»