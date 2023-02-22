Зеркало — в наследство от прабабушки: нурлатцы показали традиции на фестивале родословной

Генеалогическое древо, семейные реликвии и традиции представили нурлатцы на муниципальном этапе фестиваля родословной «Эхо веков — Тарихта без эзлебез».

В фестивале приняли участие три семейные команды Нурлатского района. Несмотря на небольшое количество участников, здесь было что посмотреть.

Например, Захаровы из села Старые Челны представили предметы старины — свидетелей быта их предков, а вот старинным зеркалом они пользуются и сегодня.

«В нее смотрелась еще моя прабабушка, а теперь и мы, — поделилась Ольга Рудакова — представитель семьи Захаровых.

В их родословной «числится» знаменитый в свое время комбайнер Виктор Захаров — депутат Верховного Совета РСФСР VI созыва (1963 год).

Семья Мингазовых-Сатдаровых из Нурлата поразила членов жюри красочно оформленной родословной, объединившей пять поколений. А вот у Минхаеровых из села Курманаево есть давняя традиция — все вместе на праздники и семейные посиделки они готовят блюда, ставшие в их семье традиционными: урама, чак-чак, бэлеш.

При всем многообразии семейных команд все три оказались творческими — свои родословные они украсили концертной программой. В целом, и программа фестиваля была интересной: началась с выставки в фойе Дворца культуры, затем плавно перешла на большую сцену.

Положительные эмоции фестиваль оставил и у членов жюри из Казани.

«Мы впервые посетили фестиваль родословной в Нурлате и отрадно, что семьи поднимают архивы, помнят и знают свою родословную, хранят семейные документы», — поделился председатель жюри старший преподаватель факультета Высшей школы искусств Александр Козлов.

В зональном этапе фестиваля Нурлат представят Захаровы.