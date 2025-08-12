Жеребьевка распределила бесплатное эфирное время между кандидатами на выборах Раиса РТ

Жеребьевка, посвященная распределению бесплатного эфирного времени на республиканских телеканалах и радиостанциях в ходе выборов Раиса Республики Татарстан, а также дополнительных выборов депутата Государственного Совета по Мелекесскому избирательному округу №18, прошла сегодня в казанском Культурном центре «Московский».

Организатором выступила Центральная избирательная комиссия Татарстана. В работе приняли участие руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков, директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, представители республиканских СМИ и члены ЦИК Татарстана.

«Жеребьевка бесплатного эфирного времени – важнейший этап избирательной кампании. Эта процедура позволяет обеспечить равный доступ кандидатов к СМИ, справедливое распределение теле- и радиоэфира. Жеребьевка проводится открыто, под контролем членов ЦИК Татарстана, кандидатов и СМИ», – заявил руководитель татарстанского Центризбиркома Андрей Кондратьев.

В жеребьевке приняли участие три государственных региональных телерадиовещательных организации: филиал ВГТРК ГТРК «Татарстан», предоставляющий два телеканала и один радиоканал; АО «ТНВ», владеющее одним телеканалом и одним радиоканалом; а также АО «Татмедиа», в распоряжении которого – два телеканала и пять радиостанций.

Согласно избирательному законодательству, каждая из этих организаций обязана выделять не менее 30 минут эфирного времени по будним дням на проведение предвыборной агитации в течение всего агитационного периода на каждом канале.

«С 16 августа начинается агитационный период в СМИ, продлится он до 00:00 часов 13 сентября. 13 сентября – День тишины. Самое главное и важное, что нужно обеспечить, – равные права и возможности в доступе к бесплатному эфирному времени, которое гарантирует государство на теле- и радиоканалах», – добавил Кондратьев.

Кроме того, для предвыборной агитации кандидатов будет предоставлено пространство в 84 печатных изданиях.

«По итогам жеребьевки каждый из кандидатов на должность Раиса Татарстана получил по 60 минут эфирного времени для проведения агитации на региональных теле- и радиоканалах. Кроме государственных средств массовой информации, эфирное время и печатные площади вправе предоставить и негосударственные СМИ республики, но уже на платной основе», – пояснил Андрей Кондратьев.

В список негосударственных СМИ, которые могут предоставлять эфирное время, печатную площадь и площадки в сетевых изданиях, вошли 6 телеканалов, 15 радиоканалов, 8 периодических печатных изданий и 17 сетевых изданий.

«Здесь присутствуют и представители политических партий наших кандидатов, и мы надеемся, что все пройдет открыто и легитимно», – заключил председатель ЦИК РТ.

Генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков рассказал о готовности городских телеканалов и радиостанций республики к проведению предвыборных дебатов.

«СМИ, наши городские телеканалы, радиоканалы – они представлены таким образом, что есть возможность работать с аудиторией напрямую. Это телекомпании «Чаллы ТВ» по территории Набережных Челнов, «НТР» по Нижнекамску и 5 радиоканалов, которые охватывают практически весь Татарстан», – отметил он.

Садыков пояснил, что большинство дебатов будет записываться заранее, однако по согласованию с редакциями возможна их прямая трансляция. Записи будут выходить в эфир один раз в неделю на шести телеканалах и радиостанциях.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Хафиз Миргалимов (КПРФ).