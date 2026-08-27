Жеребьевка Лиги чемпионов-2026/27: известны все 36 участников общего этапа

Состоялись последние ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. По их итогам определился полный состав участников общего этапа главного еврокубка.

В жеребьевке, которая пройдет сегодня в 20:00 по московскому времени, примут участие 36 клубов. Из них 29 получили прямые путевки, а ещё 7 пробились через сито плей-офф. Все команды разделены на четыре корзины, исходя из рейтинга.

Формат турнира в новом сезоне вновь предполагает единую таблицу, где каждый клуб проведет по 8 матчей — 4 дома и 4 на выезде. Соперники для каждой команды определятся случайным образом во время церемонии.

По итогам общего этапа восемь лучших клубов напрямую попадут в 1/8 финала. Команды, занявшие с 9-го по 24-е место, встретятся в дополнительном стыковом раунде за выход в плей-офф.

Корзина 1: ПСЖ, Бавария, Реал Мадрид, Ливерпуль, Интер, Манчестер Сити, Арсенал, Барселона, Атлетико Мадрид.

Корзина 2: Боруссия (Дортмунд), Рома, Спортинг Лиссабон, Астон Вилла, Порту, Манчестер Юнайтед, Брюгге, Бетис, ПСВ Эйндховен.

Корзина 3: Фейеноорд, Лилль, Наполи, РБ Лейпциг, Вильярреал, Шахтер Донецк, Галатасарай, Буде-Глимт, Фенербахче.

Корзина 4: Штутгарт, Комо, Ланс, Сабах, ЛАСК Линц, Славия Прага, АЕК Афины, Викинг, Слован (Братислава).

Все российские клубы по-прежнему отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.