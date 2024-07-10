Жеребьевка эфирного времени среди кандидатов в Госсовет РТ пройдет до 8 августа

Жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени среди кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ состоится не позднее 8 августа. Такое решение было единогласно принято членами Центризбиркома Татарстана.



Как уточнили в пресс-службе ЦИК РТ, правом участвовать в распределении бесплатного эфирного времени обладают региональные отделения политических партий, зарегистрировавшие списки кандидатов в Госсовет Татарстана, а также зарегистрированные кандидаты в республиканский парламент.

Точная дата, время и место будут утверждены Центризбиркомом РТ заблаговременно. Об этом оповестят организации телерадиовещания, избирательные объединения и зарегистрированных кандидатов.

С информацией можно будет ознакомиться на сайте ЦИК РТ в подразделе «Информационное обеспечение» раздела «Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва».

Выборы в Государственный Совет Татарстана состоятся 8 сентября. Агитационный период будет продолжаться с 10 августа и до ноля часов 7 сентября.

Фото: пресс-служба ЦИК Татарстана