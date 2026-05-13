Жеребенок зебры появился на свет в Казанском зооботсаду

В Казанском зооботсаду у зебры Чапмана по кличке Бабочка появился жеребенок. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Новорожденный чувствует себя хорошо. Уже через несколько минут после появления на свет он смог самостоятельно встать на ноги.

Сейчас детеныш находится вместе с матерью во внутреннем вольере. В зооботсаду отметили, что в ближайшее время посетители смогут увидеть первую прогулку жеребенка в саванне.

Также сотрудники учреждения планируют провести традиционное онлайн-голосование по выбору имени для нового обитателя зоопарка.

Для Бабочки это уже второй детеныш. В сентябре 2022 года у зебры родилась дочь по кличке Солнышко.