13 января 2026 15:00

Жерар Галлан прокомментировал уход с поста главного тренера «Шанхай Дрэгонс»

Канадский тренер Жерар Галлан прокомментировал уход с поста главного тренера «Шанхай Дрэгонс».

«К сожалению, в последние недели самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент», – приводит слова Галлана пресс-служба «Шанхайских Драконов».

Исполняющим обязанности главного тренера «Шанхай Дрэгонс» стал Майк Келли. Китайская команда на данный момент занимает девятое место в таблице Западной конференции.

