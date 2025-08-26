Жерар Галлан не видит большой разницы между КХЛ и НХЛ
Главный тренер китайского клуба «Шанхай Драгонс» Жерар Галлан сравнил Национальную хоккейную лигу, где проработал большую часть карьеры, и Континентальную хоккейную лигу.
– Когда я работал в НХЛ, пристально за КХЛ не следил. Знал счета, следил за некоторыми игроками. В целом знаком с уровнем.
– Какие главные различия между НХЛ и КХЛ?
– Пока что я думаю, что большой разницы нет. Я ее не заметил. Но, когда начнем проводить матчи в КХЛ, я пойму. В КХЛ есть достаточно североамериканских игроков, они играют в похожем стиле, – сказал главный тренер китайского клуба «Матчу».
Напомним, Галлан возглавил «Шанхайских драконов» 13 августа.
Напомним, канадский специалист работал в ряде клубов НХЛ, среди которых «Коламбус», «Флорида», «Рейнджерс» и «Вегас», который в сезоне 2017/18 довел до финала Кубка Стэнли. В 2021 году канадец выиграл золотые медали чемпионата мира во главе сборной Канады.