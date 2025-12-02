Жерар Галлан и Боб Хартли в кризисе. Нужны ли КХЛ канадские тренеры-звезды

Привезенные в КХЛ с помпой Боб Хартли и Жерар Галлан минувшим летом пока не оправдывают надежд боссов «Локомотива» и «Шанхайских Драконов». Первый, похоже, уже хочет покинуть лигу, второй без жирной неустойки не уйдет. Почему тренд на приглашение тренеров-звезд в КХЛ дает сбой – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hclokomotiv.ru

Боб Хартли потерял вкус к КХЛ?

Никто не ожидал, что «Локомотив» легко и без проблем перейдет от многолетнего тренера команды Игоря Никитина к другому специалисту. Более того, «Локомотив» начал сезон даже лучше, чем предполагалось. Бобу Хартли удалось сохранить уровень команды – она лидировала в Западной конференции большую часть осени.

Однако в последнее время дела «Локомотива» идут по наклонной. У «Локомотива» Боба Хартли четыре поражения в пяти последних играх.

Разговоры о том, что мистер Боб спекся и больше не горит желанием работать в ярославском клубе появились еще в середине ноября, когда ярославцы стали систематически проигрывать командам ниже рангом действующего чемпиона. И усилились, когда «железнодорожники» проигрывали даже «Амуру» на своем льду (4:6).

Тогда инсайдер Алексей Шевченко заявил, что тренер обязательно покинет свой пост до окончания нынешнего чемпионата и это всего лишь вопрос времени.

И дело даже не в слабых результатах «Локомотива», а в том, что у канадского специалиста натянутые отношения с президентом клуба Юрием Яковлевым. А окончательно тлеющий конфликт обострился после того, как Яковлев якобы принял решение уволить его помощника Дмитрия Рябыкина, с которым Хартли в 2021 году выигрывал Кубок Гагарина в «Авангарде».

«Думаю, что Хартли уйдет до конца сезона, это вопрос месяца. Хартли ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, и увольнение Рябыкина – это не его решение. Я думаю, что он следующий, и можно Ярославль поздравлять с тем, что будет новый тренер. Насколько я слышал, уже ищут варианты», – сказал Шевченко в эфире «Это хоккей, брат».

С одной стороны, понять руководство «Локомотива» можно. Игра в большинстве, за которую отвечал Рябыкин, оставляла желать лучшего. Несмотря на лидерство на Западе, по реализации большинства клуб из Ярославля занимал предпоследнее место в лиге (11,5%), опережая только «Ладу» (6,1%).

Фото: hclokomotiv.ru

С другой, Рябыкин на этой позиции только осваивался, для него это был новый вызов. Но и ждать, когда дело пойдет в гору тоже никто в Ярославле не готов. До плей-офф оставалось чуть больше половины сезона, поэтому нужно было предпринимать действия.

Так или иначе, похоже Боб Хартли уже не вкладывается в свое дело, как это было в «Авангарде» на протяжении трех лет. На родине у него бизнес, связанный с недвижимостью и семья. Вполне ожидаемо, что при входе в одну реку во второй раз, прежних эмоций просто уже нет.

Хартли знает эту лигу «от и до», он её выигрывал и даже в свое время способствовал приезду в КХЛ мистера Ги Буше. Но сам уже не находит прежний эмоций, чтобы выкладываться в КХЛ.

Галлан то оказывается не настоящий

Еще месяц назад вся КХЛ просто гудела от восторга обновленной «китайской» франшизой лиги, переродившейся из «Куньлунь Ред Стар» в «Шанхайские Драконы». Переезд на «СКА-Арену» в Санкт-Петербург, классный ребрендинг, дерзкий маркетинг и работа с болельщиками.

Ну а самое главное событие – конечно же приглашение именитого Жерара Галлана на пост главного тренера, который выводил «Вегас Голден Найтс» в финал Кубка Стенли. И поначалу дела у «китайцев» шли хорошо. В середине октября «Драконы» даже эпизодически выскакивали на первое место в Западной конференции.

Со дня домашней победы над «Динамо» (3:2), после которой «Шанхай» выбирался на первое место Запада, команда Жерара Галлана сыграла семнадцать матчей, в тринадцати из которых проиграла.

Апофеозом трескучего провала стал крупнейший разгром в истории китайского клуба (при всех его названиях), причем не от лидера, а кризисного «Трактора» - 0:9! После чего «Шанхай» отправился в Нижнекамск, где получил еще семь шайб в свои ворота (5:7). Двадцать пропущенных шайб за три игры говорят о том, что с обороной и вратарской линией у команды не все в порядке.

Фото: hc-dragons.com

Сейчас Шанхайские Драконы» рискуют вылететь из восьмерки сильнейших на Западе, ведь опережают они девятый ЦСКА лишь на два очка.

Руководство «Драконов» будет искать причины в помощниках и игроках, ведь расторгать Галлана слишком дорого

Судя по всему, стартовая прыть была скорее эйфорией как-раз от перерождения клуба, который засиделся на маленькой арене Мытищ, и теперь получивший новую жизнь. Появление Жерара Галлана на тренерском мостике естественно встрепенула наспех собранную команду, но в долгосрочной перспективе это не сработало.

Не последнюю роль играют и травмы ключевых игроков, таких как Джереми Гроло, одного из лидеров по заблокированным броскам Джека Бишоффа, который не сыграл с «Ак Барсом» и Дойла Сомерби. Именно из-за их отсутствия посыпалась оборона «Шанхая».

Но проблемы с составом не могут быть причиной лишь четырем победам за полтора месяца. Сейчас «Драконам» нужна серьезная встряска, и вряд ли в руководстве клуба будут предпринимать резкие шаги. Галлан приглашался на долгосрочную перспективу и хороший контракт. Так просто его не расторгнуть. По данным «СЭ», зарплата канадского специалиста в клубе из Китая составит 3,3 миллиона долларов. Сам канадец точно не уедет без компенсации.

Фото: hc-dragons.com

Скорее всего, изменения коснутся помощников североамериканского тренера, а также возможны обмены и расторжения контрактов. Ходят слухи, что в тренерский штаб Жерара Галлана может войти уволенный из «Спартака» Алексей Ковалев, в то время как позиции Дэвида Немировски стали менее устойчивыми. В клубе недовольны работой американца, ведь его приглашали в качестве связующего звена между Галланом и русскоязычными хоккеистами.

А нужны ли КХЛ канадские звезды тренерского цеха?

Так или иначе, похоже, что тренд на канадских тренеров-гениев в КХЛ дает сбой и постепенно будет спадать. Все-таки не каждый канадец – Майк Кинэн.

В свое время на приглашении экс-тренера НХЛ Билла Питерса обжегся «Автомобилист». Бобу Хартли потребовалось в «Авангарде» три полноценных сезона, чтобы привести команду к Кубку. Теперь же он вновь испытывает проблемы с новой командой.

Стоит ли это тех финансов, которые вкладывают клубы, приглашая на тренерский мостик громкие имена из-за океана? Действительно удачный опыт, который себя оправдал – один на десяток случаев.

Очевидно, что канадские специалисты не всегда оказываются готовы к реалиям Континентальной хоккейной лиги и менталитету русскоязычных хоккеистов, к которым нужен совсем другой подход, нежели к североамериканцам. А меняться не каждый готов – авторитет и имя не позволяет им допустить мысль, что иногда необходимо заново учиться.