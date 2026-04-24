Жены хоккеистов ЦСКА стали бойкотировать Валиеву после расставания фигуристки с Нестеровым

Фото: личный архив Lizamamik

После расставания с хоккеистом Никитой Нестеровым фигуристка Камила Валиева столкнулась с негативной реакцией со стороны жён других игроков ЦСКА. По данным источника, они отписались от спортсменки в социальных сетях и избегают общения — причиной стала, по их мнению, непростительная критика Валиевой в адрес бывшего возлюбленного. Кроме того, разрыв может привести к уходу Нестерова из команды, что воспринимается как потеря важного защитника для армейцев. Сама 20-летняя фигуристка в ответ также удалила бывших знакомых из друзей и перестала интересоваться их жизнью.

Точные причины, по которым пара решила расстаться, пока не известны, однако вокруг этого уже возникло множество кривотолков. Ранее появилась информация, что Нестеров уехал в Челябинск для возможного подписания контракта с «Трактором», а Валиева вернулась к тренировкам после окончания дисквалификации.