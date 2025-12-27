Жены участников СВО из Казани отправили гуманитарный груз на фронт

Сегодня из Казани отправили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Его собрали волонтеры из организации «Помощь СВОим Татарстан». В состав груза вошли продуктовые наборы, предметы первой необходимости, автомобиль «УАЗ», детекторы БПЛА «Булат», коптер и многое другое.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-инфор»

Это одна из самых крупных отправок данной организации. Стоит отметить, что основу команды волонтеров составляют жену мобилизованных участников СВО. Отправка полностью собрана по запросам бойцов. Помимо машин, строительного материала и маскировочных сетей, туда вошли также генераторы, рации и много чего еще.

«Еще мы везем бойцам новогодние подарки, собранные вручную», – рассказала основатель группы и жена мобилизованного Мавлия Салахова.