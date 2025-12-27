Жены участников СВО из Казани отправили гуманитарный груз на фронт
Сегодня из Казани отправили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции. Его собрали волонтеры из организации «Помощь СВОим Татарстан». В состав груза вошли продуктовые наборы, предметы первой необходимости, автомобиль «УАЗ», детекторы БПЛА «Булат», коптер и многое другое.
Это одна из самых крупных отправок данной организации. Стоит отметить, что основу команды волонтеров составляют жену мобилизованных участников СВО. Отправка полностью собрана по запросам бойцов. Помимо машин, строительного материала и маскировочных сетей, туда вошли также генераторы, рации и много чего еще.
«Еще мы везем бойцам новогодние подарки, собранные вручную», – рассказала основатель группы и жена мобилизованного Мавлия Салахова.