«Жены олигархов за границей, а вас не жалко»: Володин призвал женщин покинуть Украину

Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, им следует ею воспользоваться и переехать в любое другое государство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В противном случае, по его мнению, все может закончиться мобилизацией женщин.

Володин напомнил, что с 1 октября Киев планирует ставить на военный учет женщин. Причем по его словам, это касается также беременных и тех, у кого есть малолетние дети. «Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал. Жена Зеленского за границей. Так же, как и жены украинских олигархов. Их, конечно, это нововведение не коснется», – написал спикер Госдумы в своем телеграм-канале, призвав женщин покинуть Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что военнообязанным женщинам с октября запретят выезд с Украины – об этом писали СМИ со ссылкой на заявление юриста Минобороны страны Владимира Смилку. По его словам, на воинский учет должны встать женщины, владеющие определенными профессиями. В списке 14 специальностей. На военнообязанных женщин распространятся такие же ограничения, что и на мужчин.



