Жены мобилизованных нижнекамцев учатся на дизайнера интерфейса и инженера по охране труда

В Нижнекамском районе РТ особое внимание уделяется женам мобилизованных местных жителей. Две из них сейчас получают госуслугу по дополнительному профобразованию: одна получает образование специалиста в области дизайна интерфейсов, вторая — специалиста в области охраны труда. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель мэра Марина Камелина.

«Работа в данном направлении продолжается, — подчеркнула она. — На муниципальном уровне принят ряд мер поддержки членов семей мобилизованных, в том числе и в получении дополнительного образования. Если у них есть необходимость и желание переобучиться, то можно обратиться в Центр занятости населения. Заявку на обучение также можно подать и по горячей линии 350-350».

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» в муниципальном районе проводятся мероприятия по профессиональному образованию и дополнительному профессиональному образованию женщин. Пройти бесплатное обучение могут безработные граждане и женщины, находящиеся в декретном отпуске.

Так, на 25 ноября в рамках нацпроекта на обучение подано 1475 заявлений, 431 человек приступили к обучению, 297 человек уже получили образование.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.