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Жены бойцов СВО устроили модное дефиле «Матушка-земля» в Альметьевске
Изюминкой весеннего концерта в Альметьевске в преддверии Международного женского дня стало дефиле жен военнослужащих. В пресс-службе Альметьевского района «Татар-информу» пояснили, что женщины примерили на себя дизайнерскую одежду Диляры Прохоровой.
Дефиле, как и название коллекции, получило название «Матушка-земля». Каждый костюм для этого события был пошит вручную. Всего на сцену вышло 18 женщин.
Супруга одного из бойцов Камилла Гарифуллина призналась, что на подиум она вышла в «интересном положении».
«Никогда не думала, что буду где-то выступать в положении, тем более дефилировать, но это были очень классные и яркие эмоции», — прокомментировала она свое участие в показе коллекции.
Ранее супруга бойца участвовала в фотопроекте «Жены Героев».
В зале также находилось пятеро бойцов спецоперации, вернувшихся на побывку. Женщины приветствовали их аплодисментами.
«Мы понимаем, что это очень непростое испытание для близких. Ваши сыновья и мужья — настоящие герои, достойные сыны Отечества, которыми гордится вся страна», — отметил Тимур Нагуманов.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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