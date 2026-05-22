Жены бойцов СВО с инвалидностью из РТ теперь смогут получать психологическую поддержку

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Жены участников СВО с тяжелой инвалидностью из Татарстана смогут получать психологическую поддержку, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».

Основная задача новой программы заключается в преодолении эмоционального выгорания и хронического стресса, появившихся из-за ухода за супругом. Участницы смогут делиться личным опытом и получать рекомендации от специалистов во время групповых встреч раз в две недели. Кроме того, программа научит использовать дыхательные упражнения, методы релаксации и элементы когнитивно-поведенческой терапии для управления психоэмоциональным фоном.

«Психологическая поддержка – это одна из ключевых составляющих помощи ветеранам специальной военной операции и их близким. Очень важно, чтобы человек и его семья не оставались наедине со своими переживаниями и понимали, что рядом есть специалисты, готовые помочь. Именно поэтому фонд выстраивает систему психологической поддержки так, чтобы она была доступна каждому – от первичной консультации в филиале до подключения профильных специалистов в самых сложных ситуациях», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко фонд запустил проект СВОИРОДНЫЕ.РФ, также направленный на психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их близким. Специалисты проекта подготовили материалы, которые демобилизованные ветераны СВО могут использовать в типовых жизненных ситуациях.

По поручению Президента РФ фонд также подключил к работе специалистов из немедицинских организаций. Помимо консультаций клинических психологов, еженедельно в филиале фонда проводят прием священнослужители: заместитель муфтия Республики Татарстан Мансур хазрат Джалялетдин и иерей Владимир Горновский.

«Семьи погибших, особенно матери и вдовы, оказываются в состоянии глубокого кризиса смысла, когда рушатся привычные жизненные опоры, а горе становится хроническим, лишая человека способности жить дальше. Даже самые квалифицированные психологи не всегда способны проникнуть в те глубины, где царит духовная пустота, утрата веры в справедливость и будущее. В этой предельной точке отчаяния встречи с духовными наставниками предлагают иной путь – проживание травмы через веру. Таинство исповеди и причастия становится для многих единственным способом снять с души непосильный груз пережитого, возвращая утраченную надежду и внутреннюю целостность», – считает руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

Пройти первичную консультацию психолога могут все, кто обращается в фонд за поддержкой. С бойцами общаются социальные координаторы, которые имеют базовые знания в психологии и способны распознать проблему на ранней стадии. При необходимости обратившимся предлагают обратиться к специалисту. Благодаря такой работе число прошедших первичную консультацию психолога за прошедший год выросло более чем вдвое – с 12% до 25%.

Всего в Татарстане обратились к психологам 20% ветеранов СВО и семей с утратой, сопровождаемых фондом, то есть первичный осмотр прошел каждый пятый из них. Также психологическую помощь ветераны получают при прохождении медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и в кабинетах медико-психологического консультирования центральных районных больниц.