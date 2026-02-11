news_header_top
Женское «Динамо-Татарстан» 50+ стало чемпионом мира среди ветеранов в ОАЭ

Фото: пресс-служба ОГО ФСО «Динамо» РТ

Накануне в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, казанская женская команда «Динамо-Татарстан» в 50+ завоевала титул чемпионок мира по волейболу среди ветеранов Open Masters Gemes.

«Поздравляем одноклубниц с огромным успехом!» – говорится в сообщении пресс-службы Физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан.

Напомним, почти две недели назад, 29 января, ОГО ФСО «Динамо» РТ отметило столетие со дня основания. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов лично поздравил общество и вручил Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

