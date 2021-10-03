Женское «Динамо-Ак Барс» стартовало в чемпионате России с победы

Сегодня волейбольное «Динамо-Ак Барс» обыграло в Нижнем Новгороде «Спарту» со счетом 3:1. Это был первый матч с прошлого сезона, на котором команда выступила в оптимальном составе.

В первой партии после двух заработанных очков хозяйки пропустили десять безответных — 2:12. Дальше представительницам «Динамо» оставалось лишь спокойно довести партию до победного конца, 11:25.

Во втором сете нижегородки почти сумели переломить ход борьбы — 7:7, 17:17, да и ошибаться «Динамо-Ак Барс» стал чаще. Тем не менее казанки не отдали сет соперницам — 20:25. Точку в нем поставила Татьяна Кадочникова.

Третья партия прошла в еще более ожесточенной борьбе. Причем на этот раз почти постоянно вели в счете хозяйки — 9:6, 11:7, динамовкам пришлось постоянно догонять. Однако они не сдавались — 20:20, 23:23. Тем не менее этот сет остался за «Спартой» — 25:23.

Разозленные динамовки больше не дали шансов соперницам, и третья партия завершилась со счетом 10:25. Финальные очки «Динамо-Ак Барсу» принесла Ирина Королева.

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (11:25, 20:25, 25:23, 10:25). В следующем туре 10 октября в подмосковном Одинцово «Динамо-Ак Барс» сыграет с «Заречьем».