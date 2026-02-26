Женский нетворкинг-ифтар для предпринимательниц прошел в Казани

Фото: © Зульфия Шавалиева / «Татар-информ»

В Казани прошел благотворительный нетворкинг-ифтар, собравший более 100 женщин-предпринимателей. Инициатором и организатором встречи выступила известный предприниматель, член Палаты налоговых консультантов России Роза Ямилева. Основной миссией мероприятия стало укрепление деловых связей, обмен опытом и создание площадки для реализации благотворительных инициатив.

Организатор отметила, что подобные встречи помогают объединять национальные традиции и религиозные ценности с развитием бизнеса.

«Моя цель заключается в том, чтобы мы помогали друг другу, знакомились с успехами коллег и росли вместе. Этот ифтар – инвестиция в наше общество и возможность совершить благое дело в этот светлый месяц», – подчеркнула Роза Ямилева.

В ходе вечера прошли презентации благотворительных фондов, а участницы представили свои товары и услуги для дальнейшего сотрудничества. Мероприятие посетили гостьи не только из Казани, но и из Москвы и Дубая.

Организаторы подчеркивают, что женское предпринимательство в мусульманской среде активно развивается: если на первом ифтаре в 2018 году присутствовало около 30 человек, то сейчас число желающих присоединиться к сообществу превышает 150.

Среди гостей вечера была предприниматель и певица Гузалем. По ее мнению, именно такой формат наиболее эффективно объединяет татарских бизнес-леди. Она отметила, что на ифтаре участницы с удовольствием обмениваются подарками, делятся новостями и стараются поддерживать друг друга в бизнесе, даже если не знакомы близко. Гузалем добавила, что такие встречи позволяют получить новые знания и укрепляют веру, помогая женщинам вместе двигаться вперед.

Важность деловой составляющей встречи отметила и главный бухгалтер компании Розы Ямилевой Гузель Яхина. Она пояснила, что основная задача сообщества – объединить активных людей и помочь им ориентироваться в изменчивом налоговом законодательстве, принимая верные решения.

По словам Гузель Яхиной, в их профессиональной деятельности нет религиозного разделения – среди коллег и клиентов есть представители разных конфессий. Главным условием работы остается честность и польза для общества. Она также добавила, что в неформальной обстановке ифтара часто устанавливаются новые связи и рождаются уникальные совместные проекты, что уже стало доброй традицией.

Зульфия Шавалиева