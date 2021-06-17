Женский клуб «Рубин» стартует в Кубке России по футболу матчем против ЦСКА

Женский футбольный клуб «Рубин» проведет в пятницу, 18 июня, матч 1/8 финала Кубка России. Подопечные Ольги Васильевой сыграют с московским ЦСКА.

Матч пройдет на стадионе «Рубин» в Соцгороде, начало встречи в 17:00. Вход на игру будет свободным.

Казанские футболистки дебютировали в женской футбольной Суперлиге в этом году. На счету «Рубина» 10 матчей. Все они завершились поражениями. Пока «Рубин» забил лишь один гол в этом сезоне, пропустив в свои ворота 30 мячей.

ЦСКА сыграл в чемпионате 11 игр, 6 из которых выиграл, 4 раза сыграл вничью и одну игру проиграл. Каманда занимает 3-е место в женской Суперлиге.