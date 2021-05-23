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Ру Тат
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23 мая 2021  12:00

Женский клуб «Рубин» потерпел девятое подряд поражение в чемпионате России

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Футболистки женского клуба «Рубин» потерпели девятое подряд поражение в нынешнем сезоне. В матче 9-го тура женской Суперлиги казанская команда со счетом 0:2 уступила в Рязани местного клубу «Рязань-ВДВ».

Оба мяча в ворота «Рубина» забила полузащитник хозяев Ксения Алпатова, которая отличилась на 31-й и 90-й минутах игры. Команда из Рязани одержала третью победу в чемпионате и поднялась на 8-е место в турнирной таблице.

«Рубин» по-прежнему занимает последнее, 10-е место в Суперлиге. У команды ни одного набранного очка и лишь один забитый мяч в 9-ти матчах при 26-ти пропущенных.

Следующий матч в чемпионате женский «Рубин» сыграет дома. 4 июня в Казани подопечные Ольги Васильевой встретятся с «Енисеем», который занимает 6-е место.

#Жфк рубин #женский футбол
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