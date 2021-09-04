Женский клуб «Рубин» потерпел 18-е поражение в нынешнем чемпионате России по футболу

Фото: пресс-служба ЖФК «Рубин»

Женский футбольный клуб «Рубин» сыграл сегодня в Казани матч чемпионата России против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Пропустив по одному мяча в обоих таймах, хзяйки поля проиграли со счетом 0:2. Это 18-е поражение казанской команды в нынешнем чемпионате женской Суперлиги.

На счету «Рубина» лишь одна победа в 19-ти сыгранных матчах и последнее, 10-е место, в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате «Рубин» сыграет 25 сенятбря в Перми против местной команды «Звезда-2005», которая занимает 4-е место в турнирной таблице.