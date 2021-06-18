Женский футбольный клуб «Рубин» одержал первую победу в своей истории

Сегодня женский футбольный клуб «Рубин» встречался в Казани с московским ЦСКА в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

90 минут основного времени матча не выявили победителя – 0:0. По регламенту турнира дополнительные два тайма по 15 минут в таком случае не были назначены, а судьба встречи решилась в серии 11-метровых ударов.

Серия продлилась до 14 ударов. При счете 7:6 в пользу «Рубина» футболистка гостей промахнулась – мяч после ее удара попал в перекладину и отскочил в поле.

Таким образом, казанский клуб одержал победу над ЦСКА и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу среди женских команд. Эта победа стала для футбольного клуба «Рубин», который был создан весной этого года, первой в истории команды.

Напомним, что казанские футболистки дебютировали в женской футбольной Суперлиге в этом году. На счету «Рубина» 10 матчей. Все они завершились поражениями. Пока «Рубин» забил лишь один гол в этом сезоне, пропустив в свои ворота 30 мячей.