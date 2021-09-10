Женские команды «Мирас» и «СШОР Вахитовского района» сыграют в финале Кубка РТ по футболу

В воскресенье, 12 сентября, в Казани состоится финал Кубка Татарстана по футболу среди женщин. В нем встретятся команды «Мирас» и «СШОР Вахитовского района».

В полуфинале «Мирас» дважды с неприличным счетом (11:0 и 16:0) разгромил женский «КАМАЗ». «СШОР Вахитовского района» также играла с командой из Набережных Челнов – «Строителем». Первую игру выиграли казанские футболистки (2:0), а ответный поединок завершился вничью (3:3).

Стоит отметить, что «Мирас» – действующий обладатель Кубка Татарстана. В прошлом году казанская команда выиграла трофей, одолев в решающем матче «Грозу» (3:0).

Финальный матч этого сезона состоится на стадионе «Трудовые резервы» и начнется в 14:00.