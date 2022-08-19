Женская волейбольная сборная Татарстана одержала третью победу подряд на Спартакиаде

Казанское «Динамо-Ак Барс», выступая на Всероссийской Спартакиаде под знаменами сборной Татарстана, одержало сегодня в Туле третью победу подряд, победив сборную Саратовской области («Протон») со счетом 3:1.

Обе команды подошли к очной встрече без поражений, но первую партию саратовки выиграли очень уверенно — 14:25. Вторая партия прошла в ожесточенной борьбе, где победитель определился в самой концовке. Сет остался за казанскими волейболистками, 25:23.

По такому же сценарию прошли и две последующие партии. Третью «Динамо-Ак Барс» выиграло со счетом 28:26, решающим стал эйс Ангелины Лазаренко. А решающий сет представительницы Татарстана вырвали со счетом 29:27.

22 августа казанские волейболистки сыграют с одинцовским «Сириусом».

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Протон» (Саратов) — 3:1 (14:25, 25:23, 28:26, 29:27).