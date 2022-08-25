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Спорт
25 августа 2022  22:01
Cергей Гаврилов

Женская сборная Татарстана по волейболу сыграет в финале Спартакиады с Москвой

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В последнем туре группового турнира Всероссийской Спартакиады по волейболу женская сборная Татарстана проиграла сборной Москвы (1:3), но вышла в финал.

Перед этой встречей было ясно — сборная Татарстана («Динамо-Ак Барс») обеспечила себе место в финале Спартакиады. Сборной Москвы («Динамо») для выхода в финал была нужна только победа. Поэтому наставник татарстанок выставил сегодня резервный состав.

27 августа в финале Спартакиады сборная Татарстана встретится со сборной Москвы. За третье место сыграют «Сириус» (сборная ВФВ) и сборная Калининградской области.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва) — 1:3 (27:25, 19:25, 21:25, 11:25)

#волейбол #спартакиада
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