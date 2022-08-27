Женская сборная Татарстана проиграла финал волейбольного турнира Спартакиады

Сегодня в Москве в финальном матче женского волейбольного турнира Всероссийской Спартакиады сборная Татарстана, ее представляло казанское «Динамо-Ак Барс», уступила сборной Москвы («Динамо») со счетом 0:3.

Позавчера команды встречались в последнем туре группового турнира, в котором резервный состав татарстанок проиграл москвичкам (1:3). На тот момент команда Ришата Гилязутдинова уже обеспечила себе место в финале, а москвичкам непременно требовалась победа.

Но и сегодня уже сильнейший состав сборной Татарстана очень плохо начал финальный матч. Москвички доминировали всю партию и уверенно выиграли ее — 25:17, набрав последние два очка на блоке. И во втором сете хозяйки уверенно вели игру, хотя в концовке гости встрепенулись, сократили отрыв в счете до минимума, но и на этот раз проиграли, 25:22.

Третья партия началась в упорной борьбе, татарстанки не собирались уступать в трех партиях. Однако сегодня москвички были просто неудержимы, выиграв финал в трех партиях. Счет последнего сета 25:17.

Таким образом женская сборная Татарстана не сумела повторить успех мужского «Зенита-Казань», в блестящем стиле выигравшего Спартакиаду.

Третье место в женском турнире выиграла сборная ВФВ («Сириус»), обыгравшая со счетом 3:0 действующих чемпионок страны из сборной Калининградской области («Локомотив»).

Сборная Москвы — сборная Татарстана — 3:0 (25:17, 25:22, 25:17)