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На главную ТИ-Спорт 28 августа 2026 16:41

Женская сборная Татарстана по волейболу проиграла в полуфинале Спартакиады

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Женская сборная Татарстана по волейболу проиграла в полуфинале Спартакиады
Фото: dinamo-kazan.com

В эти дни в Екатеринбурге проходит женский волейбольный турнир в рамках Спартакиады народов России. Сегодня в полуфинале встречалась сборная Татарстана (игроки «Динамо-Ак Барса») и сборная Москвы (игроки московского «Динамо»).

К сожалению, во всех трех сетах у волейболисток нашей республики борьбу навязать не удалось – 18:25, 22:25, 20:25. Как итог – 0:3.

Соперник по матчу за бронзу будет известен позднее.

Волейбольный турнир среди женщин в рамках Спартакиады народов России проходит в Екатеринбурге с 24 по 29 августа.

#Вк "динамо-ак барс"
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