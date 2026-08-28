Женская сборная Татарстана по волейболу проиграла в полуфинале Спартакиады

Фото: dinamo-kazan.com

В эти дни в Екатеринбурге проходит женский волейбольный турнир в рамках Спартакиады народов России. Сегодня в полуфинале встречалась сборная Татарстана (игроки «Динамо-Ак Барса») и сборная Москвы (игроки московского «Динамо»).



К сожалению, во всех трех сетах у волейболисток нашей республики борьбу навязать не удалось – 18:25, 22:25, 20:25. Как итог – 0:3.



Соперник по матчу за бронзу будет известен позднее.



Волейбольный турнир среди женщин в рамках Спартакиады народов России проходит в Екатеринбурге с 24 по 29 августа.

