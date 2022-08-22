Женская сборная Татарстана по волейболу продолжает лидировать на Спартакиаде

Казанское «Динамо-Ак Барс», выступающее на Всероссийской спартакиаде под флагом женской сборной Татарстана, одержало четвертую победу подряд, обыграв сегодня со счетом 3:1 «Сириус» – (сборная клубов России).

В первой партии после неудачного старта за счет безупречного блока (5-0 в сете) татартстанские спортсменки сначала выровняли игру, а затем достаточно уверенно дожали соперниц, 25:17.

Заметно упорнее прошла вторая партия, в которой вновь дебют остался за сборницами, привычно мощно атаковала недавняя любимица казанской публики Арина Федоровцева. Однако, очень вовремя удался эйс у Дарьи Заманской. Не без труда, но и на этот раз команда Ришата Гилязутдинова выиграла партию, 25:23.

Начало третьей партии вновь началось под диктовку сборниц. Однако, в третьей партии у казанских волейболисток напрочь разладился прием, и полетела пушечная подача у Федоровцевой. Итоговый счет сета красноречив, 14:25.

В четвертом сете «Динамо» наладило прием, и игра пошла. Как итог, уверенная победа в партии и матче, 25:17. Четвертая подряд победа сборной Татарстана, которая остается единственной командой, идущей без поражений на турнире.

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Сириус» – 3:1 (25:17, 25:23, 14:25, 25:17)

24 августа татарстанские волейболистки сыграют со сборной Ленинградской области.